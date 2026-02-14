circle x black
Cerca nel sito
 

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

Gli azzurri sono stati battuti nella seconda giornata del torneo di rugby

Italia-Irlanda - Ipa/Fotogramma
Italia-Irlanda - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Irlanda sconfigge 20-13 l'Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all'Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16', grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20' e la meta di Nicotera al 32' e chiudono la prima frazione avanti 10-5.

Nella ripresa decisive per i 'verdi' le mete di Conan e Baloucoune al 43' e al 57' e il calcio di Crowley al 63' per il 20-10 Irlanda. L'Italia accorcia le distanze con il calcio di Garbisi al 67' per il 20-13 finale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rugby Sei Nazioni italia irlanda italia sei nazioni italia rugby oggi italia sei nazioni oggi
Vedi anche
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza