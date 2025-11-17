Il capitano Volandri sfiderà l'Austria senza Sinner e Musetti

Quando gioca l'Italia in Coppa Davis? Gli azzurri del capitano Filippo Volandri, orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tornano in campo per giocare i quarti di finale del torneo tennistico per Nazionali nelle Final Eight di Bologna. Tra l'Italia, bicampione in carica dopo i trionfi del 2023 e 2024, e la semifinale c'è l'Austria, che dovrà rinunciare al suo numero due, Sebastian Ofner, per infortunio.

Quando gioca l'Italia in Coppa Davis

La sfida tra Italia e Austria è in programma mercoledì 19 novembre a partire dalle ore 16. La partita si articolerà in due singolari e, in caso di parità, di un doppio, che potrebbe a quel punto risultare decisivo per il passaggio del turno.

I convocati dell'Italia

Dopo il forfait di Lorenzo Musetti, annunciato alle Atp Finals di Torino, appena concluse con la vittoria di Sinner, il capitano Volandri ha chiamato al suo posto Lorenzo Sonego, autore di un finale di stagione in crescendo e protagonista, in doppio con Jannik, dei successi azzurri degli ultimi anni. Ecco tutti i convocati dell'Italia: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.