circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz in dubbio per la Coppa Davis? "Voglio esserci, ma dovrò valutare"

Il tennista spagnolo ha perso contro Sinner alle Atp Finals

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
17 novembre 2025 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis? La Spagna è in ansia per le condizioni del tennista spagnolo ha perso la finale delle Atp Finals di Torino, dove è stato battuto da Jannik Sinner in due set, e dovrebbe, secondo programma, spostarsi a Bologna per partecipare alle Final Eight del torneo per Nazionali, in programma dal 18 al 23 novembre. Un impegno che Alcaraz si è preso, ma che ora deve fare i conti con il problema fisico alla coscia destra accusato durante la sfida con Sinner.

Alcaraz ha infatti chiamato in ben due occasioni il medical timeout. Al termine del primo set, perso al tie break, lo spagnolo ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo. Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin dal primo punto tiratissimo e molto dispendioso dal punto di vista fisico.

Il problema, per Alcaraz, è al bicipite femorale della coscia destra, ma ancora difficile valutare l'entità del problema: "Domani andiamo a Bologna e vedremo come andrà il mio infortunio alla coscia nei prossimi giorni", ha rivelato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la finale di Torino,"io voglio giocare la Coppa Davis".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz coppa davis coppa davis italia spagna coppa davis infortunio alcaraz
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza