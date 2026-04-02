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Italia, da Conte ad Allegri e Mancini: tutti nomi per il dopo Gattuso

Gli azzurri si preparano alla rifondazione dopo il fallimento con la Bosnia

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
02 aprile 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi sarà il prossimo ct dell'Italia? A pochi giorni dall'ennesimo fallimento degli azzurri, che non si sono riusciti a qualificare per il Mondiale 2026 di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico, è partito il toto-allenatore, per succedere a Gennaro Gattuso, sempre più in bilico sulla panchina della Nazionale.

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L'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Napoli aveva già detto che in caso di sconfitta contro la Bosnia si sarebbe preso le proprie responsabilità, rimettendo nell'immediato post partita il proprio futuro in mano alla Federazione. Il presidente Figc Gravina ha allontanato addii immediati, confermando di fatto Gattuso, così come Buffon, alla guida dell'Italia almeno fino al prossimo giugno.

Nel frattempo però, in attesa di scoprire se ci saranno ulteriori rimescolamenti anche nei piani alti azzurri, è partita la caccia al nuovo ct. Secondo SkySport i favoriti per la panchina dell'Italia sarebbero due: Antonio Conte, primo nome in lista, e Massimiliano Allegri. Entrambi però hanno un contratto in essere rispettivamente con Napoli e Milan e una chiamata della Nazionale, per quanto allettante, si potrebbe scontrare con la volontà di continuare il proprio percorso con i rispettivi club.

Un'altra pista porta al ritorno di Roberto Mancini, già in lizza per la panchina azzurra dopo l'addio di Luciano Spalletti ma mai realmente considerato da Gravina a causa dei dissapori risalenti al suo addio per accettare la faraonica offerta dell'Arabia Saudita. Un avvicendamento al timone della Figc però riametterebbe in corsa l'ex ct, che ha già portato l'Italia a vincere l'Europeo del 2021.

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italia italia nuovo ct italia gattuso dimissioni gattuso
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