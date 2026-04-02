Alessandro Costacurta attacca Gianluigi Donnarumma. L'ex difensore del Milan, oggi opinionista, è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia nella finale dei playoff del Mondiale 2026, puntando il dito anche contro il portiere e capitano azzurro.

"Se parliamo di cultura sportiva, vorremmo che fossero tutti santi e beati oppure li metteremmo legati nel mezzo della strada. è una mentalità che non aiuta, perché non hai giocatori che possiedono un certo ego", ha detto a SkySport, "io ho giocato con calciatori che facevano spavento".

Poi la stoccata: "Ora invece quando Donnarumma, da capitano dell'Italia, si continua a incazzare, non fa il bene della Nazionale. Inutile che voglia mostrare tutta questa personalità".