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Italia, Costacurta contro Donnarumma: "Fa il male della Nazionale"

L'ex difensore del Milan contro il portiere azzurro dopo la sconfitta ai playoff del Mondiale 2026

Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
02 aprile 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Costacurta attacca Gianluigi Donnarumma. L'ex difensore del Milan, oggi opinionista, è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia nella finale dei playoff del Mondiale 2026, puntando il dito anche contro il portiere e capitano azzurro.

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"Se parliamo di cultura sportiva, vorremmo che fossero tutti santi e beati oppure li metteremmo legati nel mezzo della strada. è una mentalità che non aiuta, perché non hai giocatori che possiedono un certo ego", ha detto a SkySport, "io ho giocato con calciatori che facevano spavento".

Poi la stoccata: "Ora invece quando Donnarumma, da capitano dell'Italia, si continua a incazzare, non fa il bene della Nazionale. Inutile che voglia mostrare tutta questa personalità".

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