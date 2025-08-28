circle x black
Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming

Gli azzurri del ct Pozzecco scendono in campo a Limassol per aprire il girone C

La squadra azzurra - Fotogramma/IPA
La squadra azzurra - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 07.42
Redazione Adnkronos
Via ad Eurobasket 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, l'Italia del ct Pozzecco apre il girone C della rassegna continentale e a Limassol (Cipro) sfida la Grecia. Una partita subito importante contro una squadra, quella della star Nba Giannis Antetokounmpo, che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nella manifestazione. Ecco orario della sfida e dove vederla in tv e streaming .

Eurobasket, orario e dove vedere Italia-Grecia

La partita Italia-Grecia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 20:30 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Italbasket Eurobasket 2025 Italbasket oggi Italia Grecia oggi Europei basket
