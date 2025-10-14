circle x black
Cerca nel sito
 

Italia-Israele, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

A Udine, sfida decisiva in ottica playoff per gli azzurri

Gattuso - Fotogramma/IPA
Gattuso - Fotogramma/IPA
14 ottobre 2025 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni Mondiali, in un match decisivo per agguantare un posto ai playoff. Gli azzurri arrivano dal convincente successo per 3-1 contro l'Estonia, mentre gli israeliani sono reduci dal ko per 5-0 contro la Norvegia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Italia-Israele in tv e streaming.

Italia-Israele, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Italia-Israele, in campo stasera alle 20:45:

Italia (3-5-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

Israele (5-4-1) D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon

Italia-Israele, dove vederla

Italia-Israele sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italia Israele Italia Israele Italia Israele oggi
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza