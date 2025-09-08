circle x black
Italvolley campione del mondo, Mangifesta esplode in studio - Video

Il trionfo delle azzurre, che in finale hanno battuto 3-2 la Turchia, ha emozionato l'ex schiacciatrice, ospite nello studio di Raiuno per commentare il match

08 settembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
L'Italia vince i Mondiali di pallavolo e Consuelo Mangifesta esplode nello studio della Rai. Il trionfo delle azzurre, che in finale hanno battuto 3-2 la Turchia, ha emozionato l'ex schiacciatrice, ospite nello studio di Raiuno per commentare il match.

Mangifesta, che in carriera ha vinto tra l'altro 4 scudetti e 2 Coppe dei campioni, ha pubblicato il video del fuorionda sul suo profilo Instagram. La reazione emozionante dell'ex giocatrice è stata apprezzata da tifosi e appassionati.

