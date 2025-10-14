circle x black
Cerca nel sito
 

Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile"

La sfida tra i due è in programma mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana

Jannik Sinner (Fotogramma/Ipa)
Jannik Sinner (Fotogramma/Ipa)
14 ottobre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sarà una partita difficile". La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domani, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. "Lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce" dice Sinner alla vigilia del suo esordio nel Six Kings Slam di Riad, dove difende il titolo conquistato 12 mesi fa. "E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno".

"Tornato da Shanghai ho fatto due giorni di pausa e, poi, ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti per giocare qui e per i prossimi tornei - Vienna, Parigi, Torino - e speriamo di finire per bene l'anno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Tsitsipas sinner tsitsipas quando giocano sinner tsitsipas partita sinner tsitsipas quando
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza