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Rubano la maglia di Gatti al piccolo tifoso, la Juve lo invita alla Continassa - Video

Il piccolo Roberto ha vissuto la sua disavventura qualche settimana fa, al termine dell'amichevole tra i bianconeri e la Next Gen

Federico Gatti - IPA
Federico Gatti - IPA
24 settembre 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A volte, il destino, sa pure stupire. Oggi lo ha capito anche il piccolo tifoso della Juve Roberto Fazio, 7 anni, invitato alla Continassa dalla società bianconera dopo una piccola... disavventura. Poche settimane fa, gli era stata rubata - al termine dell'amichevole alla Continassa tra Juve e Juve Next Gen - una maglietta regalata dal difensore Federico Gatti (tra l'altro, dopo l'episodio - diventato virale - della scivolata 'killer' subita alle spalle da un tifoso dopo un'invasione di campo).

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Gatti e il regalo al piccolo tifoso

La vicenda è stata raccontata nel dettaglio a La Stampa dal papà di Roberto, Davide, che ha spiegato al quotidiano torinese come ad aver strappato la maglia dalle mani del figlio sia stato "un signore di 50 anni". La storia è diventata poi virale perché la mamma di Roberto ha deciso di condividerla su TikTok, chiedendo di taggare Gatti nei video per fargli conoscere la vicenda. E così è stato, perché tutto è arrivato al difensore e il bambino ha ricevuto una nuova maglia, ma non solo.

Come premio, il piccolo Roberto è stato invitato con la famiglia alla Continassa per vivere una giornata con tutta la Juve. E Gatti, dopo l'allenamento, gli ha regalato un pallone autografato da tutta la squadra bianconera e il pallone del gol dell'1-1 contro il Milan, segnato proprio da lui. Il ricordo perfetto per una giornata indimenticabile.

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Federico Gatti Juve maglia Gatti tifoso Juve Gatti
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