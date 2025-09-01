circle x black
Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa

Saltato l'accordo con il Psg per il ritorno di Kolo Muani, i bianconeri virano sulla punta del Lipsia

Lois Openda - Fotogramma/IPA
Lois Openda - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 10.41
Redazione Adnkronos
Lois Openda è a un passo dalla Juventus. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude il calciomercato in Italia e i bianconeri stanno accelerando per il colpo in attacco. Il nome scelto è quello della punta belga, su cui il club ha virato con decisione dopo il mancato accordo con il Psg per il ritorno di Kolo Muani.

Ma chi è Lois Openda? Belga, 25 anni, gioca nel Lipsia, e il suo cartellino vale circa 40 milioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dg bianconero Comolli ha chiuso con i tedeschi un accordo per un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Per l'attaccante, atteso a ore a Torino per le visite mediche, è pronto un quadriennale. La sua esperienza in Germania si chiude con 41 reti in 93 partite.

