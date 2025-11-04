circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus-Sporting Lisbona: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri a caccia della prima vittoria nel torneo

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
04 novembre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Juve scende in campo oggi contro lo Sporting Lisbona nel match della quarta giornata di Champions League in programma - in diretta tv e streaming - martedì 4 novembre 2025. I bianconeri, con 2 punti in 3 partite, da padroni di casa vanno a caccia della prima vittoria nell'esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina dei torinesi. Lo Sporting è a quota 6, con 2 vittorie e una sconfitta. Rispetto alla gara di campionato vinta in casa della Cremonese, la Juve dovrebbe ritrovare Yildiz.

Le probabili formazioni

Juventus - (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

Sporting Lisbona - (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Vagiannidis; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.

Cosa ha detto Spalletti

"E' una fortuna giocare la Champions League, è la suite del calcio. Se il calcio fosse un grand hotel, la Champions sarebbe la sua lounge. Dobbiamo avere l'idea di essere squadra e proteggerla con grande personalità. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere ciò che vogliamo fare. Ci sono tre possibilità: la scelta corretta, quella sbagliata e l'incertezza. Quest'ultima è la peggiore. Non è un alibi giocare ogni tre giorni, il calcio è questo", ha detto il tecnico bianconero alla vigilia.

"Yildiz è a disposizione", ha aggiunto. "Chi mi ricorda? Forse uno dei più recenti è Kvaratskhelia, che aveva quelle caratteristiche. Tra chi ha avuto meno visibilità, con un talento incredibile, è stato Totò Di Natale che tirava fuori cose incredibili in allenamento. E Yildiz riempie Instagram di giocate... ".

"Un buon punto di partenza per chiunque è chiedere al proprio giocatore dove si trova bene e cosa gli piacerebbe facessi per lui. Quando glielo si chiede a Yildiz lui dice che gli piace interpretare quella posizione di centro-sinistra. Lui è bravo se gioca da seconda punta o esterno, quello che può disturbarlo sono i rientri da 100 metri. Ma nel calcio moderno anche i più forti lo fanno", ha detto ancora sul talento turco.

Come vedere Juve-Sporting in tv e streaming

Il match tra Juventus e Sporting Lisbona, con calcio d'inizio alle 21, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juve sporting lisbona juve news juve oggi tv
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza