circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri sfidano Fabregas nella 26esima giornata di Serie A

La Juventus - Afp
La Juventus - Afp
21 febbraio 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla netta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che si è imposto per 5-2 nell'andata dei playoff di Champions League.

Nell'ultimo turno di campionato invece la Juve è stata battuta dall'Inter nel big match di San Siro per 3-2, in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni. Il Como invece ha pareggiato 1-1 con il Milan nel recupero della 24esima giornata.

Juventus-Como, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Como è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Juventus-Como, dove vederla in tv

Juventus-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus como juve como juventus como orario juve como dove vederla tv juve como probabili formazioni
Vedi anche
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza