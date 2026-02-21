Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla netta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che si è imposto per 5-2 nell'andata dei playoff di Champions League.

Nell'ultimo turno di campionato invece la Juve è stata battuta dall'Inter nel big match di San Siro per 3-2, in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni. Il Como invece ha pareggiato 1-1 con il Milan nel recupero della 24esima giornata.

Juventus-Como, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Como è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Juventus-Como, dove vederla in tv

Juventus-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.