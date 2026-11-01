La Juventus risorge allo Stadium contro il Napoli. La squadra bianconera si impone 2-0, nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A, grazie a due eurogol di Alajbegovic e Boga nel secondo tempo. La formazione di Spalletti si aggiudica così la sfida degli ex contro la squadra di Allegri e sale a 17 punti, al settimo posto, staccando di tre lo stesso Napoli che resta fermo a 14 punti.

La squadra di Allegri dopo il gol subito da Alajbegovic al 70' con una conclusione potente e angolata che si infila sotto l'incrocio, è rimasta in dieci uomini per l'espulsione, per doppio giallo, di Marianucci, che ha complicato ulteriormente le cose. All'87' è arrivato poi il raddoppio di Boga, da poco entrato, con una conclusione simile che si infila nell'angolo basso.