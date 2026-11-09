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Juventus, lesione muscolare per Kalulu: salta gli impegni con la Francia

Gli esami effettuati in mattinata hanno evidenziato un problema ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra. Il difensore resterà a Torino per iniziare le cure.

Pierre Kalulu - Ipa
Pierre Kalulu - Ipa
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09 novembre 2026 | 13.39
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Pierre Kalulu si ferma e la Juventus perde un altro elemento in una stagione già pesantemente condizionata dai problemi fisici. Il difensore francese, nel match di ieri sera contro la Fiorentina, ha accusato un infortunio che lo costringerà a rinunciare ai prossimi appuntamenti con la propria nazionale. A rendere nota la situazione è stata la Francia, comunicando l'esito degli accertamenti svolti nella mattinata in collaborazione con lo staff medico bianconero. Gli esami hanno riscontrato una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra. Kalulu non potrà quindi prendere parte alle ultime due gare di Nations League, previste contro l'Italia, in trasferta giovedì 12, e la Turchia, in casa domenica 15. Il giocatore farà ritorno a Torino, dove inizierà il percorso di recupero.

Una notizia pesante anche per Luciano Spalletti, considerando il ruolo centrale del 26enne francese nello scacchiere juventino. Con 1.305 minuti accumulati in stagione, Kalulu è infatti il calciatore maggiormente impiegato dall'allenatore. La sua assenza rappresenta dunque un problema per una squadra che, dall'inizio dell'annata, ha dovuto fare i conti con una lunga serie di indisponibilità. La pausa per le nazionali potrebbe comunque portare qualche buona notizia. Al termine della sosta sono previsti i rientri di Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez, mentre anche Francisco Conceiçao punta a lasciarsi alle spalle la lussazione alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo.

Servirà invece maggiore pazienza per Kenan Yildiz, il cui ritorno non sembra imminente. Tempi ancora più lunghi per Manuel Locatelli e Khephren Thuram: per entrambi il recupero è atteso soltanto nel corso del 2027. Nel frattempo, Spalletti dovrà gestire le risorse a disposizione e trovare nuove soluzioni per affrontare un calendario fitto di impegni.

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