circle x black
Cerca nel sito
 

Antonelli e la frecciata a Gravina: "Il nostro è uno sport per dilettanti"

Il pilota della Mercedes ha parlato del suo straordinario avvio di stagione in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
Andrea Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli è il volto di questo primo scorcio di stagione in Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria nel Gp di Suzuka, parlando della pausa in arrivo a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha portato alla cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita: "È un peccato che abbiamo un periodo così lungo di pausa, allo stesso tempo non mi lamento più di tanto perché riesco a passare un bel po' di giorni a casa. Ed è importante, perché è stato un inizio di stagione molto intenso".

CTA

Antonelli e la frecciata a Gravina

Nel corso dell'intervista, Antonelli ha anche lanciato una frecciata a Gabriele Gravina, che ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Figc dopo il flop dell'Italia contro la Bosnia, costato la terza mancata partecipazione degli azzurri ai Mondiali. "Alla fine noi facciamo uno sport per dilettanti" le parole del pilota, dopo che Gravina aveva detto che "il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettantistici".

Non è mancato un pensiero sulla Nazionale: "Peccato non andare ai Mondiali. Io ho un bellissimo ricordo degli Europei. Ero alla gara a Sarno, con mia madre, e dopo aver vinto siamo tornati a casa il più velocemente possibile perché volevamo guardare la finale dell'Europeo. Quello è stato un periodo bellissimo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Andrea Kimi Antonelli Antonelli Gravina Antonelli Gravina
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza