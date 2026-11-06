"Ciao Kimi. Benvenuto in Brasile. Ayrton per tutti noi non è mai stato soltanto un pilota, ma un simbolo di speranza, di fede e di cuore. Vedere un ragazzo giovane e talentuoso come te venire fin qui a rendergli omaggio, portando con te lo stesso rispetto e la stessa passione per le corse, significa tantissimo per noi". Inizia così la commovente lettera dedicata da una tifosa a Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, nel giorno della visita del pilota della Mercedes alla tomba della leggenda brasiliana.

Gp Brasile, tifosa si commuove per Antonelli e Senna

Antonelli si sta preparando al Gp del Brasile di domenica 8 novembre, che correrà con un casco speciale in onore del suo mito Ayrton Senna: "Continuare a far vivere la sua memoria non è solo ricordarlo, ma correre con la sua stessa anima - ha detto la tifosa, come testimoniato da un video diventato presto virale sul web -. Grazie per essere qui e per portare avanti questo amore. Buona fortuna per la tua strada, siamo tutti con te!".