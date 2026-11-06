circle x black
Cerca nel sito
 

Tifosa in lacrime dedica lettera ad Antonelli davanti alla tomba di Senna - Video

Il commovente momento, alla vigilia delle prime libere del Gp del Brasile, ha fatto il giro del web

Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ciao Kimi. Benvenuto in Brasile. Ayrton per tutti noi non è mai stato soltanto un pilota, ma un simbolo di speranza, di fede e di cuore. Vedere un ragazzo giovane e talentuoso come te venire fin qui a rendergli omaggio, portando con te lo stesso rispetto e la stessa passione per le corse, significa tantissimo per noi". Inizia così la commovente lettera dedicata da una tifosa a Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, nel giorno della visita del pilota della Mercedes alla tomba della leggenda brasiliana.

Gp Brasile, tifosa si commuove per Antonelli e Senna

Antonelli si sta preparando al Gp del Brasile di domenica 8 novembre, che correrà con un casco speciale in onore del suo mito Ayrton Senna: "Continuare a far vivere la sua memoria non è solo ricordarlo, ma correre con la sua stessa anima - ha detto la tifosa, come testimoniato da un video diventato presto virale sul web -. Grazie per essere qui e per portare avanti questo amore. Buona fortuna per la tua strada, siamo tutti con te!".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza