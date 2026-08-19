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Kyrgios positivo, Halep colpisce: "Ecco la differenza tra incidente e scelta..."

La tennista romena ha attaccato l'australiano

Nick Kyrgios - Ipa/Fotogramma
Nick Kyrgios - Ipa/Fotogramma
20 agosto 2026 | 00.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Simona Halep 'colpisce' Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che nei mesi del caso Clostebol aveva intrapreso una vera e propria crociata contro Jannik Sinner, è risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping all'Atp di Maiorca, con l'Itia che l'ha così immediatamente sospeso.

Proprio gli attacchi passati di Kyrgios verso i tennisti sospesi per doping è stato il motivo di un messaggio piuttosto piccato pubblicato da Halep. L'ex tennista romena era stata trovata positiva al Roxadustat agli US Open del 2022, venendo inizialmente squalificata per quattro anni, con il Tas che ha ridotto poi la pena a nove mesi nel 2024.

Una vicenda controversa richiamata più volte da Kyrgios, che oggi però subisce l'attacco di Halep: "Non colpire mai qualcuno quando è a terra", ha scritto in una storia Instagram la romena, "la vita ha uno strano modo di scambiare le posizioni. E un modo ancor più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta".

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