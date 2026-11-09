Festa da dimenticare per Lando Norris, dopo il successo nel Gp del Brasile di Formula 1. Dopo il trionfo a Interlagos, il pilota della McLaren ha avuto una piccola disavventura durante il podio, accanto a Max Verstappen e Isack Hadjar, rispettivamente secondo e terzo nel terzultimo appuntamento del Mondiale. Nel classico momento dello champagne, ecco però l'imprevisto: il britannico, campione del mondo nel 2025, ha dovuto fare i conti con un'esplosione imprevista e ravvicinata (nonché molto pericolosa) di fuochi d'artificio.

Lando Norris breaks champagne bottle after Brazil GP victory https://t.co/Mz0Jz7a6nn — ᛗᚨᚱᚴᚢᛋ (@guitaripod) November 8, 2026

Norris, festa disastrosa a Interlagos

Cos'è successo? Come da tradizione, Norris ha festeggiato con il celebre 'champagne spike', diventato un suo marchio di fabbrica. Dopo l'inno, il britannico ha afferrato la bottiglia scagliandola con forza contro la base del podio, provocando poi la rottura del tappo, schizzato via per la pressione accumulata all'interno.

In Brasile, però, qualcosa è andato storto. La scena ha preso una piega insolita e bizzarra per colpa forse un colpo troppo energico. Il risultato? Clamoroso. L'intera bottiglia si è frantumata, lasciando Norris con il solo collo di vetro tra le mani.

Poco dopo, inoltre, Norris è stato colpito in pieno volto dalle scintille di una fontana pirotecnica, piazzata a due passi dal podio. Per fortuna, senza gravi conseguenze per il pilota della McLaren.