Laureus World Awards, Djokovic e Gu co-conducono cerimonia premiazione degli Oscar dello Sport

Sale l’attesa per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, in programma per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, lunedì 20 aprile. E con l’attesa sale anche il numero dei campioni dello sport che hanno già confermato la loro partecipazione ai “The Athletes’ Awards”. La cerimonia riunirà i nomi più importanti dello sport, dell’intrattenimento e della cultura per celebrare eccellenza, resilienza e ispirazione sul palcoscenico più prestigioso dello sport. Da Simone Biles, Nadia Comaneci, Boris Becker, Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo, Ruud Gullit, Roberto Carlos, Jasmine Paolini, Bebe Vio, Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo, Ruud Gullit, Roberto Carlos è lungo l’elenco dei campioni attesi nella capitale spagnola in occasione dei Laureus Awards. In Italia la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards sarà trasmessa lunedì 20 aprile su Sky e in streaming su Now. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, dove a partire dalle ore 20.00 Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi commenteranno l’evento. Finestra sempre aperta già dal pomeriggio su Sky Sport 24, con i collegamenti dell’inviata a Madrid Valentina Fass, pronta a raccogliere le parole degli sportivi che si alterneranno sul red carpet.

A condurre i Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic ed Eileen Gu, una leggenda del tennis e un’icona dello sci freestyle, segnando una prima volta storica: mai prima d’ora, infatti, due atleti avevano presentato insieme il più prestigioso evento di premiazione del calendario sportivo. Gli Awards sono stati precedentemente condotti da star di Hollywood, tra cui Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson e Benedict Cumberbatch, mentre Lindsey Vonn – Sportiva dell’anno Laureus 2011 e membro dell’Academy – è diventata la prima atleta a condurre lo show nel 2025. Djokovic è cinque volte vincitore del Laureus World Sportsman of the Year (Sportivo dell’anno), medaglia d’oro olimpica e detentore del record di 24 titoli del Grande Slam in singolare maschile, mentre Eileen Gu è la sciatrice freestyle più titolata nella storia di questo sport: pluricampionessa olimpica e mondiale, Laureus World Action Sportsperson of the Year 2023 (Sportiva dell’anno negli sport d’azione) e Ambasciatrice Laureus.

Novak Djokovic ha dichiarato: “I Laureus World Sports Awards occupano un posto speciale nel mio cuore. Celebrano non solo l’eccellenza nello sport, ma anche il potere dello sport di fare la differenza. Nel corso degli anni ho avuto l’onore di ricevere cinque statuette Laureus. La cerimonia di premiazione è sempre un’opportunità unica per incontrare atleti di altri sport e conoscere gli eroi sportivi che fanno parte della Laureus World Sports Academy. L’anno scorso ho avuto il privilegio di consegnare a Mondo Duplantis il premio di Sportivo dell’anno – e questa volta sono felice di condurre lo show con Eileen, un’atleta straordinaria che comprende e condivide con me lo scopo e la missione di Laureus.”

Eileen Gu ha invece dichiarato: “I Laureus World Sports Awards sono incredibilmente speciali per gli atleti, perché celebrano i nostri successi in un modo unico – attraverso il rispetto e la comprensione dei nostri pari, ispirando allo stesso tempo milioni di giovani appassionati di sport in tutto il mondo. Sono davvero i premi degli atleti e vincere un Laureus nel 2023 è stato un momento fondamentale della mia carriera. Sono stata felicissima di tornare lo scorso anno per consegnare il Laureus Sport for Good Award a Kick4Life e il Lifetime Achievement Award a Kelly Slater. Far parte ora dello show come conduttrice, accanto a Novak – di cui ammiro la persona e i risultati sportivi – è un grande onore”.