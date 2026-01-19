Laureus World Sports Awards il 20 aprile a Madrid

I più grandi atleti del mondo saranno in corsa in sette diverse categorie. L’elenco dei candidati sarà annunciato nelle prossime settimane

I vincitori dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, saranno annunciati a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, il prossimo 20 aprile. I migliori atleti del mondo -insieme alle leggende di tutti i tempi della Laureus World Sports Academy- si ritroveranno come negli ultimi due anni nella capitale spagnola, dando vita al più grande spettacolo dello sport. Madrid è ormai sinonimo di eccellenza sportiva internazionale. Sede del Mutua Madrid Open, tappa imperdibile del circuito Atp di tennis, traguardo finale della Vuelta di Spagna, la capitale ospiterà a settembre il Gran Premio di Formula 1, un evento che manca in città dal 1981. La città vanta inoltre una importante arena per il basket e uno spazio polifunzionale presso la Movistar Arena a un vasto complesso natatorio che ospita regolarmente competizioni nazionali e internazionali.

Due dei club calcistici più importanti al mondo hanno sede a Madrid, attirando settimanalmente l’attenzione della comunità sportiva globale. Il Real Madrid, vincitore per 15 volte della Champions League, gioca le sue partite casalinghe nel futuristico stadio Bernabéu. Dall’altra parte della città, l’Atlético Madrid, tre volte vincitore dell’Uefa Europa League, invece, gioca le sue partite casalinghe nel rinnovato Riyadh Air Metropolitano, stadio che ospiterà la finale di Uefa Champions League del 2027 ed si candida fin da ora ad ospitare alcune partite della Coppa del Mondo 2030.

Da quando Madrid ha ospitato per la prima volta i Laureus Awards nel 2024, la città ha beneficiato enormemente del lavoro della Fondazione Laureus Sport for Good. Una rete sempre crescente di ambasciatori Laureus a Madrid ha fatto da collante ai programmi sostenuti da Laureus che lavorano per migliorare la vita dei giovani nella città e nella regione, offrendo opportunità educative e un coinvolgimento attivo attraverso lo sport. Jude Bellingham, stella del Real Madrid e vincitore del “Laureus World Breakthrough of the Year Award” (rivelazione dell’anno) 2024, è stato nominato ambasciatore Laureus a settembre, quando ha partecipato con i bambini del quartiere a un laboratorio di calcio utile a sviluppare il lavoro di squadra presso l’organizzazione benefica Fútbol Más, sostenuta da Laureus.

I Laureus World Sports Awards 2026 riuniranno ancora una volta a Madrid la comunità sportiva mondiale, insieme ad alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo, della cultura e della moda. L’iconica statuetta Laureus sarà assegnata a un vincitore in ciascuna delle sette principali categorie. I vincitori saranno selezionati, come sempre, dalla giuria sportiva per eccellenza: la Laureus World Sports Academy.

Raul Gonzalez Blanco, membro della Laureus World Sports Academy e leggenda del Real Madrid, ha detto: "Sono davvero onorato che la mia città natale ospiti ancora una volta questa splendida celebrazione dello sport mondiale. I Laureus World Sports Awards sono speciali, non solo perché riconoscono i risultati e i successi sportivi, ma anche il cambiamento positivo che lo sport può generare nella nostra società. Non vedo l’ora di accogliere nuovamente a Madrid i più grandi atleti del mondo -insieme alla famiglia Laureus- per celebrare un altro anno straordinario di sport".

Oltre a riconoscere e premiare i risultati sportivi dell’anno solare 2025, i Laureus World Sports Awards assegneranno il Laureus Sport for Good Awards, premiando l’impegno di un’organizzazione benefica capace di migliorare le vite dei ragazzi della comunità locale attraverso lo sport. Laureus Sport for Good è stata fondata 26 anni fa, nel 2000 – ispirandosi alle parole di Nelson Mandela in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards. Oggi è leader global nel settore dello sport per lo sviluppo, supportando e connettendo tra loro oltre 300 programmi basati sullo sport in più di 40 Paesi.