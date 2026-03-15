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Serie A, oggi Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche gratis)

La squadra di Sarri ospita i rossoneri all'Olimpico

Leao - Fotogramma/IPA
Leao - Fotogramma/IPA
15 marzo 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A con Lazio-Milan. Oggi, domenica 15 marzo, i biancocelesti ospitano la squadra di Allegri all'Olimpico di Roma nel posticipo della 29esima giornata di campionato. Gli uomini di Sarri arrivano al big match dopo il successo contro il Sassuolo, mentre i rossoneri hanno la grande occasione di riaprire il campionato dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: alla luce del pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta, con un successo il Milan si porterebbe a -5 dal primo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Lazio-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan, in campo stasera alle 20:45:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

Lazio-Milan, dove vederla

Lazio-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma la partita sarà visibile anche in chiaro e gratis, dopo registrazione al sito. La sfida sarà disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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Lazio Milan Serie A Lazio Milan oggi Lazio Milan
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