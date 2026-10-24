Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 14 ottobre, i biancocelesti sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Gattuso è reduce dal trionfo di Torino contro la Juventus, battuta 3-0, mentre quella di Gilardino, subentrato a Cuesta sulla panchina ducale, è stata battuta con lo stesso risultato in casa dal Torino.