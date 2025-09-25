Lazio Style Radio al secondo posto tra le radio tematiche

Secondo i dati Audiradio del primo semestre 2025 la radio del club biancoceleste ha avuto un incremento di oltre il 52% negli accessi streaming

Secondo i dati Audiradio del primo semestre 2025 (28 gennaio -23 giugno), Lazio Style Radio si attesta al secondo posto tra le radio tematiche del suo genere, con un incremento di oltre il 52% negli accessi streaming nel periodo rilevato. "Un risultato che conferma la crescita costante del nostro progetto editoriale -fa sapere la Lazio-. Un traguardo che testimonia la passione e la fedeltà dei nostri ascoltatori, premiando il lavoro quotidiano della redazione e l’impegno della Media Company della Lazio nel valorizzare la voce ufficiale del Club. Lazio Style Radio è sempre più un punto di riferimento per i tifosi biancocelesti: cronache, approfondimenti, interviste esclusive e tanta Lazio in diretta, ogni giorno".