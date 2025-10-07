circle x black
LeBron James, la 'decisione' è solo uno spot

Nessun annuncio di ritiro, il 41enne giocatore dei Lakers si lega ad un brand di cognac

07 ottobre 2025 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

LeBron James non si ritira. La "decisione di tutte le decisioni", preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è 'solo' uno spot. James, che si appresta a giocare la 23esima stagione nella Nba, lega il proprio nome ad una marca di cognac con uno spot che riproduce la celeberrima 'decision' presa nel 2010. Quindici anni fa, James annunciò in diretta tv l'addio ai Cleveland Cavaliers "per portare i miei talenti" ai Miami Heat. Ora, all'epilogo della carriera, il Prescelto porta i suoi "talents" a Hennessy, il brand che produrrà una bottiglia in edizione limitata con il nome di James sull'etichetta.

