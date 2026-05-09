circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I salentini ospitano i bianconeri nella 26esima giornata di Serie A

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 06.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri volano a Lecce - in diretta tv e streaming - per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull'1-1 all'Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta.

CTA

Lecce-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Juventus è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Lecce-Juventus, dove vederla in tv

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce juventus juventus juventus dove vederla tv lecce juventus dove vederla tv lecce juventus oggi lecce juventus orario
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza