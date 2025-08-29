circle x black
Lecce-Milan, gol annullato a Gabbia e annuncio dell'arbitro: "Spinta del difensore"

Come visto per la prima volta in Como-Lazio, da questa stagione i direttori di gara spiegheranno al pubblico le decisioni Var

L'arbitro Marinelli - Fotogramma/IPA
L'arbitro Marinelli - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 21.09
Redazione Adnkronos
Pochi minuti di Lecce-Milan e nuovo caso arbitrale in Serie A, con annuncio del direttore di gara al pubblico del Via del Mare. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo 4' con il colpo di testa di Gabbia, bravo ad anticipare la difesa giallorossa in area di rigore su cross da angolo di Modric. Il gol è stato però dopo revisione Var di Marinelli, richiamato al monitor per il check.

Come visto la settimana scorsa in Como-Lazio, questo gli arbitri spiegheranno la decisione al pubblico con apposito microfono. In questo caso, gol annullato per "spinta" del difensore su Coulibaly. Il punteggio resta dunque sullo 0-0.

