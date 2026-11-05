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Ferrari, nuovo attacco di Hamilton a Leclerc: "È aggressivo"

Il sette volte campione del mondo è tornato a parlare dell'episodio al via del Gp del Messico

Lewis Hamilton - IPA
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05 novembre 2026 | 22.30
Redazione Adnkronos
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"Leclerc? Penso che sia particolarmente aggressivo quando mi attacca in pista. Non posso dire molto altro. A Singapore, in Curva 1, era tutto all’interno nell’attacco contro Verstappen, poi ha mollato. È stato diverso rispetto al Messico. Ma se guardate al passato e ai suoi vecchi compagni di squadra, ha fatto lo stesso con Vettel e Sainz". Lewis Hamilton non ci gira intorno. E nel giovedì del Gp del Brasile, giornata dedicata al media day dei piloti, torna sulle scintille con il compagno di squadra in Ferrari alla partenza del Gp del Messico di domenica 1 novembre.

Hamilton: "Leclerc? Parleremo"

Hamilton ha aggiunto: "Sono ancora frustrato, ne parleremo con il team quando sarà possibile. Fred Vasseur è tornato in Europa con la squadra e Charles ora è con la famiglia (per la nascita della figlia Bianca, ndr). Ne parleremo comunque di sicuro, perché in Messico avevamo l’opportunità di vincere per il team". Non solo: "Potevamo fare una doppietta, ora dobbiamo lavorare per assicurarci che non accada di nuovo".

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