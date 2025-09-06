circle x black
Cerca nel sito
 

Hamilton, da una Rossa... all'altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all'Autodromo in Ducati - Video

Il sette volte campione del mondo si presenta in moto al circuito. E i fan impazziscono...

Lewis Hamilton - Fotogramma/IPA
Lewis Hamilton - Fotogramma/IPA
06 settembre 2025 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lewis Hamilton si è calato in pieno nel clima da favola del Gp di Monza. Il sette volte campione del mondo, al suo primo Gran Premio d'Italia con la Ferrari, si è palesato in mattinata all'Autodromo in un modo particolare. Iconico. E soprattutto, 'italiano' al 100 %. Il pilota britannico è arrivato al circuito in moto, accompagnato dal boato di migliaia di tifosi. E non ha scelto una moto qualunque, ma una Ducati. Da una Rossa all'altra, mantenendo lo spirito che da anni accende i supporter italiani del motorsport.

Oggi, Lewis è atteso dalla terza sessione di libere, ma soprattutto dalle qualifiche del Gp d'Italia. Per confermare i buoni segnali dati ieri, con il miglior tempo nella prima sessione di libere e il quinto nella seconda.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hamilton Ferrari Hamilton Ducati Lewis Hamilton Hamilton Gp Monza
Vedi anche
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza