circle x black
Cerca nel sito
 

Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend 'guida' i fischi del pubblico - Video

Sessione diurna movimentata nel tabellone femminile a New York

La lite tra Ostapenko e Townsend - X
La lite tra Ostapenko e Townsend - X
28 agosto 2025 | 00.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lite furiosa agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, al termine del match tra la lettone Jelena Ostapenko e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno dello Slam americano, si è acceso un diverbio proprio tra le due tenniste al momento della stretta di mano. A vincere il match è stata la 'padrona di casa', ma Ostapenko, per usare un eufemismo non l'ha presa benissimo.

La lettone, numero 26 del mondo, non ha gradito alcuni atteggiamenti dell'avversaria durante la partita, che ha giocato molto con il pubblico e l'ha rinfacciato a Townsend, che ha rimproverato a sua volta alcuni comportamenti giudicati non corretti. La lite è andata avanti con le due tenniste che sono arrivate quasi testa a testa, poi la statunitense è tornata nella propria metà campo e ha incitato ancora una volta il pubblico, questa volta indicando Ostapenko e 'guidando' i fischi, che sono piovuti sulla lettone.

Il rumore è stato talmente forte che si è sentito anche sugli altri campi degli Us Open, con il match tra l'azzurro Luciano Darderi e l'americano Eliot Spizzirri che è stato interrotto per qualche minuto in attesa che tornasse la calma.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lite ostapenko townsend lite us open us open us open oggi
Vedi anche
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza