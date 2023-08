Vetri rotti, cofani e tettucci ammaccati. Sono quasi una decina le auto danneggiate dai tifosi romanisti in delirio ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Romelu Lukaku.

Per non perdersi lo sbarco dall'aereo del nuovo centravanti giallorosso in molti si sono arrampicati sui cofani e sui tettucci delle vetture che erano parcheggiate nello scalo. ''J so' montati tutti sopra, guarda il tetto, poraccio. Gliel'hanno sfonnata 'sta macchina'', commentano alcuni tifosi nei video postati sui social.

''Purtroppo nella massa - scrive un altro tifoso - e in tutte le tifoserie ci sono sempre i deficienti non ce sta niente da fa ... la cosa grave che poi questi ledono l'immagine dell'intera tifoseria''.