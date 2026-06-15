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Belgio, Lukaku subito decisivo: 20 secondi e provoca autogol dell'Egitto

Il centravanti del Napoli protagonista all'esordio ai Mondiali 2026

Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
15 giugno 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Romelu Lukaku show ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, il centravanti del Napoli è stato decisivo nella sfida tra Belgio ed Egitto, valida per la prima giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Subentrato nel secondo tempo, Lukaku ci ha messo appena 20 secondi per provocare l'autogol che ha permesso ai Diavoli Rossi di pareggiare la sfida, firmando l'1-1.

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Un cross dalla destra trova Lukaku in area. Il centravanti del Napoli prende posizione, circondato da due avversari, che provano l'intervento disperato per impedire il tap-in del belga. Nel tentativo di evitare la conclusione di Lukaku però Hany infila il suo portiere in spaccata.

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