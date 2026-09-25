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Maddaloni (campione olimpico), 'grazie al judo medaglie anche nella vita'

'Ai giovani dico che non conta da dove parti. Lo sport insegna a cadere e a rialzarci'

Pino Maddaloni - Adnkronos
Pino Maddaloni - Adnkronos
25 settembre 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Lo sport è uno strumento educativo fortissimo, regala tanti sorrisi e porta con sé valori importanti come il rispetto delle regole e il rispetto del prossimo. Grazie allo sport abbiamo imparato a cadere e a rialzarci". Così l’ oro olimpico nel judo a Sydney 2000, Pino Maddaloni, team 'Illumina' di Sport e Salute, a margine dell'inaugurazione del #BeActive MultiSport Village alla Villa Comunale, Main Event della Settimana Europea dello Sport, a due passi dal campo gara dell'America's Cup. "Oggi un evento così dà un'importanza e una luce incredibili alla nostra città. Napoli lo merita - ha detto Maddaloni - e di sicuro sapremo fare esperienza e dare tanto entusiasmo e una spinta forte alle imbarcazioni".

Poi il racconto personale: "Grazie al judo ho vinto tante medaglie, ma non solo sul tatami, anche nella vita. Grazie allo sport ho imparato a cogliere delle opportunità, come l'amicizia. Ho girato tanti posti del mondo e allo stesso tempo ho imparato a credere in me stesso. Io sono nato nella periferia nord di Napoli, ma posso dire ai giovani che non è importante da dove parti: è importante trovare dentro di te le motivazioni giuste e devi credere in te stesso. Queste sono tutte cose che lo sport mi ha regalato. Non soltanto un forte valore atletico, ma soprattutto un messaggio che riguarda un cammino di vita, un percorso".

"Oggi sono papà - ha aggiunto Maddaloni - e grazie all'esperienza che mi ha regalato lo sport so cosa vuol dire dedicare del tempo ai giovani. È il regalo più bello che gli possiamo fare: trasmettergli le nostre esperienze e il nostro calore umano". E ai circa 3.000 studenti al villaggio: "Mi auguro che ci siano tante domande, perché le domande aiutano a crescere chiunque, non solo i giovani. Io da piccolo facevo tante domande, ma ne ho ancora tante da fare. Mi auguro che i bambini riescano a carpire da noi sportivi sia le esperienze sia i valori dello sport".

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sport judo Olimpiadi Settimana Europea dello Sport
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