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Madrid, niente da fare per Cobolli: Zverev vince in due set e vola in semifinale

L'azzurro, che al termine del torneo sarà numero 12 del ranking Atp, cede in un'ora e mezza contro il tedesco

Zverev - Fotogramma/IPA
Zverev - Fotogramma/IPA
30 aprile 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
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Niente da fare per Flavio Cobolli. L'azzurro viene eliminato ai quarti del Masters 1000 di Madrid dal tedesco Alexander Zverev: il numero 3 del ranking Atp ha la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-4, in un'ora e 30 minuti. Match subito complicato per Cobolli, che dopo un primo set scivolato via male in 28 minuti (con due break subìti nei primi 4 game) si riprende nel secondo parziale, cedendo però un turno di battuta decisivo nel nono game. Domani, venerdì 1 maggio, Zverev affronterà in semifinale il belga Alexander Blockx, numero 69 del ranking Atp (intorno alle 20).

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Domani, a Madrid, toccherà in semifinale anche a Jannik Sinner. L'azzurro affronterà Arthur Fils alle 16.

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