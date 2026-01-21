circle x black
Maestrelli-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

L'azzurro sfida il serbo nel secondo turno degli Australian Open

Francesco Maestrelli - Ipa/Fotogramma
Francesco Maestrelli - Ipa/Fotogramma
21 gennaio 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, il tennista azzurro sfida il serbo - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all'esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Maestrelli-Djokovic, orario e precedenti

La sfida tra Maestrelli e Djokovic è in programma giovedì 22 gennaio non prima delle 3 ora italiana. Il match è infatti il secondo sulla Rod Laver Arena e inizierà dopo Pegula-Kessler. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il loro primo incrocio.

Maestrelli-Djokovic, dove vederla in tv

Maestrelli-Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

