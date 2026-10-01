Michael Jordan continua a infrangere record anche lontano dal parquet. La divisa indossata dal fuoriclasse dei Chicago Bulls durante Gara-3 delle Finali Nba del 1998 è stata battuta all'asta per la cifra astronomica di 12,3 milioni di dollari (circa 10,5 milioni di euro). La vendita, curata dalla casa d'aste Joopiter fondata da Pharrell Williams, sposta ancora più in alto l'asticella del collezionismo legato a MJ: supera infatti il precedente primato di 10,1 milioni di dollari stabilito nel 2022 dalla maglia di Gara-1 della medesima serie finale. Nello stesso incanto è stata assegnata per 2,3 milioni di euro anche la Ferrari 550 Maranello del 1997 appartenuta al numero 23. Nell'universo dello sport, soltanto la casacca da gara indossata dalla leggenda del baseball Babe Ruth nel 1932 ha raggiunto un valore maggiore con 20,5 milioni di dollari

Quella canotta incarna uno dei momenti più iconici dell'epopea della 'Last Dance' dei Bulls guidati da Phil Jackson. In quel terzo atto contro gli Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone — la prima sfida disputata a Chicago — i Bulls assestarono una lezione difensiva storica, travolgendo gli avversari 96-54. I soli 54 punti concessi a Utah costituiscono tuttora il punteggio più basso mai registrato in una gara di finale Nba. Jordan firmò 24 punti in una serata di ordinaria amministrazione, apripista di una cavalcata trionfale culminata poi in Gara-6 con l'immortale 'The Shot' che decise le Finals