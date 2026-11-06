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Ex numero 2 del mondo, guida dei trionfi di Wawrinka: chi è Magnus Norman, il nuovo coach di Sinner

Nato il 30 maggio 1976, lo svedese ha raggiunto nel 2000 la seconda posizione del ranking mondiale

Magnus Norman - IPA
Magnus Norman - IPA
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06 novembre 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
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Adesso è ufficiale. Per Jannik Sinner, inizia un nuovo corso. Il fuoriclasse azzurro ha annunciato oggi, venerdì 6 novembre, la separazione con lo storico allenatore Darren Cahill, guida di grandi trionfi, ufficializzando allo stesso tempo - dal prossimo mese - l'ingresso dell'ex numero 2 del ranking Atp Magnus Norman nel suo staff come nuovo coach accanto a Simone Vagnozzi.

Chi è Magnus Norman, nuovo coach di Sinner

Ma chi è Magnus Norman? Nato il 30 maggio 1976, Norman è un ex giocatore svedese e in carriera ha raggiunto la seconda posizione del ranking mondiale nel 2000, conquistato 12 titoli Atp in singolare. Nello stesso anno ha disputato la finale del Roland Garros, oltre a raggiungere le semifinali degli Australian Open, confermandosi tra i protagonisti del circuito. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2004, si è reinventato con successo in panchina, diventando uno degli allenatori più apprezzati del tennis mondiale.

Norman e i successi con Wawrinka

Il suo nome è legato soprattutto alla straordinaria collaborazione con Stan Wawrinka, iniziata nel 2013 e sviluppatasi nell'arco di diversi anni. Sotto la guida dello svedese, il campione svizzero ha compiuto il salto di qualità che gli ha permesso di imporsi ai massimi livelli, conquistando tre tornei del Grande Slam: gli Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016. In tutte e tre le occasioni, Wawrinka ha superato in finale uno dei grandi protagonisti del tennis dell'epoca: Rafael Nadal a Melbourne e Novak Djokovic sia a Parigi sia a New York.

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