circle x black
Cerca nel sito
 

Manchester City-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

In Premier League va in scena il derby tra Guardiola e Amorim

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby di Manchester in Premier League. Oggi, domenica 14 settembre, il City di Pep Guardiola ospita lo United di Ruben Amorim all'Etihad Stadium nella quarta giornata del campionato inglese. I Citizens, attesi dall'esordio in Champions League contro il Napoli, sono reduci da un inizio di campionato in chiaro scuro che li vede al quartultimo posto della classifica con soli tre punti conquistati in tre partite.

Inizio altalenante di stagione anche per il Manchester United, nelle scorse settimane eliminato clamorosamente dalla Carabao Cup da una squadra di quart divisione, ovvero la Serie D italiana. I Red Devils sono attualmente undicesimi in Premier League a quota 4 punti, una sola lunghezza in più del City.

Manchester City-Manchester United, orario e probabili formazioni

La sfida tra Manchester City e Manchester United è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 17.30. Ecco le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Haaland, Doku. All. Guardiola

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Sesko. All. Amorim

Manchester City-Manchester United, dove vederla in tv

Il derby Manchester City-Manchester United sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manchester city manchester united city united orario city united dove vederla derby manchester
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza