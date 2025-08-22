circle x black
Napoli, guai per il ds Manna: positivo all'alcoltest e patente ritirata

Il dirigente è stato fermato mentre tornava dalla festa di compleanno dell'allenatore azzurro Conte

Giovanni Manna - Ipa/Fotogramma
Giovanni Manna - Ipa/Fotogramma
22 agosto 2025 | 13.53
Redazione Adnkronos
Ritirata la patente al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. A quanto ricostruisce Il Messaggero, Manna è stato fermato il 31 luglio dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, sulla Statale 17 in Abruzzo, dopo i festeggiamenti per il compleanno di Antonio Conte. È risultato positivo all'alcoltest, seppur di poco oltre i limiti. Il dirigente proveniva da Rivisondoli e si stava dirigendo verso Castel di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli.

I partenopei, vincitori dello Scudetto nella scorsa stagione, apriranno ufficialmente la nuova stagione di Serie A esordendo domani, sabato 23 agosto, al Mapei Stadium di Sassuolo contro i padroni di casa, neopromossi dalla Serie B.

