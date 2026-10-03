Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio del Giappone e 'vede' la testa del Mondiale. Oggi, sabato 3 ottobre, il pilota spagnolo ha chiuso al primo posto sul circuito di Motegi precedendo Diogo Moreira e Jorge Martin, che resta leader della classifica Piloti con sette punti di vantaggio. Ecco ordine d'arrivo della gara Sprint del Gp del Giappone e classifica aggiornata.

Gp Giappone, l'ordine d'arrivo della gara Sprint

Ecco l'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gp del Giappone:

1 Marc Marquez (Ducati)

2 Diogo Moreira (Honda)

3 Jorge Martin (Aprilia)

4 Enea Bastianini (KTM)

5 Ai Ogura (Aprilia)

6 Marco Bezzecchi (Aprilia)

7 Johann Zarco (Honda)

8 Raul Fernandez (Aprilia)

9 Fabio Quartararo (Yamaha)

10 Fermin Aldeguer (Ducati)

11 Luca Marini (Honda)

12 Franco Morbidelli (Ducati)

13 Alex Rins (Yamaha)

14 Somkiat Chantra (Honda)

15 Maverick Vinales (KTM)

16 Jack Miller (Yamaha)

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18 Brad Binder (KTM)

MotoGp, la classifica del Mondiale

La classifica del Mondiale di MotoGp dopo la gara Sprint del Gp del Giappone:

1 Jorge MARTIN (Aprilia) 313

2 Marc MARQUEZ (Ducati) 306

3 Marco BEZZECCHI (Aprilia) 268

4 Pedro ACOSTA (KTM) 234

5 Fabio DI GIANNANTONIO (VR46) 230

6 Ai OGURA (Aprilia) 227

7 Raul FERNANDEZ (Aprilia) 205

8 Alex MARQUEZ (Ducati) 158

9 Pecco BAGNAIA (Ducati) 156

10 Fermin ALDEGUER (Ducati) 115