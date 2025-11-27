circle x black
Cerca nel sito
 

Berrettini, giornata di pesca alle Maldive e auguri social al fratello Jacopo

Il campione azzurro ha condiviso un simpatico scatto sui social

Matteo e Jacopo Berrettini - Instagram @mattberrettini
Matteo e Jacopo Berrettini - Instagram @mattberrettini
27 novembre 2025 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini si gode qualche giorno di relax alle Maldive, dopo una lunga stagione chiusa con il trionfo in Coppa Da vis. Il campione azzurro sta trascorrendo le sue vacanze alle Maldive, in compagnia del fratello Jacopo, che proprio oggi giovedì 27 novembre festeggia il compleanno. Gli auguri sono arrivati anche sui social: Matteo ha condiviso nelle sue storie Instagram una simpatica foto accanto a Jacopo, dopo una giornata di pesca. I due sorridono, mostrano i risultati della loro gita in barca e Matteo aggiunge allo scatto una breve didascalia: "+27 così". Un compleanno... particolare.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Berrettini Matteo Berrettini Berrettini Maldive Jacopo Berrettini Berrettini auguri fratello
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza