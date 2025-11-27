circle x black
Cerca nel sito
 

Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne

Il coetaneo è in condizioni gravi. E' il quinto attacco mortale segnalato dall'inizio dell'anno: il più recente, meno di tre mesi fa, quando un uomo è morto sulle popolari Northern Beaches di Sydney

Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne
27 novembre 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Una ragazza, che la polizia ritiene avesse circa 20 anni, è morta e un ragazzo, che sarebbe suo coetaneo, è rimasto gravemente ferito, attaccati entrambi da uno squalo - probabilmente uno squalo toro - durante una nuotata. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in elicottero a Newcastle in condizioni gravi.

La ricostruzione della Bbc racconta dei soccorritori chiamati a intervenire a Kylies Beach, nel parco nazionale di Crowdy Bay, a circa 300 chilometri a nord di Sydney, alle prime ore di del mattino. Le autorità hanno elogiato un passante che ha soccorso il ragazzo in attesa dell'arrivo dei paramedici, "teoricamente salvandogli la vita".

E' il quinto attacco mortale segnalato dall'inizio dell'anno in Australia. Il più recente, meno di tre mesi fa, quando un uomo è morto sulle popolari Northern Beaches di Sydney dopo essere rimasto vittima di un raro attacco in questa zona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
squalo attacco squalo squalo attacco attacco squalo australia
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza