Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

Il tennista russo è stato battuto al secondo turno da Walton

Daniil Medvedev a Cincinnati - Ipa/Fotogramma e X
11 agosto 2025 | 15.20
Redazione Adnkronos
Crisi sempre più nera per Daniil Medvedev. Il tennista russo è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, perdendo in tre set contro l'australiano Adam Walton, numero 85 del mondo. Medvedev era riuscito a recuperare un break di svantaggio e vincere al tie break il primo set, ma ancora una volta si è perso subendo la reazione dell'avversario, che ha portato a casa gli altri due parziali. Un fattore, sicuramente, lo possono aver giocato le condizioni, quasi proibitive, che i tennisti stanno affrontando in Ohio.

Per combattere il caldo di Cincinnati, Medvedev ha sfoggiato soluzioni innovative. Daniil, a ogni cambio campo, si metteva in testa e sulle tempie un impacco di ghiaccio, cambiandosi spesso anche maglietta, ma non solo. Nel terzo set, sul risultato di 4-1 per l'avversario, il russo ha infilato direttamente la testa nel frigo, scatenando le risate del pubblico americano.

La crisi senza fine dell'ex numero uno

Ma quello di Cincinnati è soltanto l'ultimo risultato negativo di una stagione fin qui disastrosa. Medvedev sembra aver smarrito continuità e qualità, soprattutto in difesa, che lo avevano affermato ormai saldamente nella top 5 del tennis mondiale. Dopo aver vinto gli US Open nel 2021, successo che seguiva quello raggiunto alle Finals 2020, Daniil aveva festeggiato, nel febbraio 2022, il primo posto nel ranking Atp.

Oggi però le cose sono cambiate. Il russo è attualmente 15esimo del mondo, ma scivolerà ancora più giù al termine di Cincinnati. Il 2025 si è aperto con l'eliminazione al secondo turno degli Australian Open, Slam a cui l'anno prima era arrivato in finale salvo poi essere sconfitto in rimonta da Jannik Sinner, per mano del giovane Learner Tien. La stagione è continuata con i ko di Rotterdam e Miami, entrambi arrivati al secondo turno.

Le cose non sono migliorate sulla terra, dove Medvedev è stato battuto da Lorenzo Musetti agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia ed è uscito addirittura al primo turno del Roland Garros. Daniil è riuscito a raggiungere la finale sull'erba di Halle, ma è stato superato da Aleksandr Bublik, mentre a Wimbledon è stato sconfitto, ancora una volta al primo turno, da Benjamin Bonzi, mattatore di Musetti a Cincinnati.

