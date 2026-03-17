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Medvedev, disavventura 'in aereo' dopo la finale persa con Sinner: "Ho perso i bagagli, non posso giocare a Miami"

Il tennista russo ha lanciato un appello sui social

Daniil Medvedev - Fotogramma/IPA
Daniil Medvedev - Fotogramma/IPA
17 marzo 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli ultimi giorni non sono scivolati via benissimo per Daniil Medvedev. Dopo la finale persa contro Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells, il tennista russo ha dovuto fare i conti con un problema logistico nella sua partenza per affrontare l'Atp di Miami. Cos'è successo? Nel suo volo verso la Florida per il prossimo impegno, l'attuale numero 10 del ranking ha smarrito i bagagli. Un problema non da poco in vista dei prossimi match, sollevato da Medvedev anche sui social.

Medvedev e i bagagli smarriti

"Ciao United Airlines - si legge in un suo tweet su X - ho bisogno di un piccolo aiuto. Ieri sono partito da Psp (l'Aeroporto Internazionale di Palm Springs, in California, ndr) per la Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata. Mi servono per giocare nel Miami Open. Potete aiutarmi?". Un appello divertente, quello del tennista russo, che ha condiviso così sui social la sua disavventura.

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