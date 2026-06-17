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Messi, la tripletta record ai Mondiali e le lacrime: "Giorni difficili"

"Ho passato giorni difficili, sono grato all'intera delegazione e ai miei compagni che mi sono stati sempre vicini"

Leo Messi - (Afp)
Leo Messi - (Afp)
17 giugno 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
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"Sono stati giorni difficili". Leo Messi ha firmato con una tripletta strepitosa la vittoria per 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria nell'esordio ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse dell'Inter Miami, miglior marcatore nella storia dei Mondiali con 16 centri come Miro Klose, dopo il primo gol si è sciolto in un pianto liberatorio. Alle domande della stampa, alla fine del match, Messi ha fornito una spiegazione parziale. "Perché le lacrime? Era qualcosa di totalmente non collegato al calcio. Ho passato giorni difficili, sono grato all'intera delegazione e ai miei compagni che mi sono stati sempre vicini. Mi hanno dato tanta forza, mi hanno aiutato a superare questo momento", ha detto senza scendere nei particolari.

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Messi, alla prima tripletta in un Mondiale, è andato a segno nella quinta edizione di una World Cup. I record, però, non sembrano avere troppo peso: "E' certamente un onore stare lassù accanto a Klose e a Ronaldo, per quello che vale. Sono statistiche, non significano granché. C'è anche Mbappé, ha segnato una doppietta: ma sono statistiche, niente di più".

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