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Mezzaroma (Sport e Salute): "Illumina è nuovo concetto di fare sport"

"Praticare sport è diventato costoso, il pubblico si deve adoperare per offrire spazi gratuiti e polifunzionali"

Mezzaroma (Sport e Salute):
16 marzo 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è il primo di una lunga - ci auguriamo - serie di interventi. Spot Illumina è un nuovo concetto di fare sport". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di 'Sport Illumina', progetto ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

"Purtroppo lo sport sta diventando costoso -commenta Mezzaroma- ed è quindi necessario che il pubblico si adoperi per realizzare spazi gratuiti polifunzionali e che possano portare all’inclusione alla socializzazione e a praticare discipline sportive".

Illumina non è solo un progetto di riqualificazione urbana e supera anche il concetto di progetto sportivo, ambisce infatti ad essere un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico: "Noi abbiamo un’idea: l’occasione stimola l’azione -conclude-. Avendo a disposizione dei luoghi come questo, probabilmente, si è più predisposti a muoversi, a fare sport e a stare insieme. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno intrapreso questo viaggio con noi".

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Marco Mezzaroma Illumina Sport Illumina Sport e Salute
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