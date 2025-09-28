circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri ospitano i partenopei a San Siro nella quinta giornata di Serie A

Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, domenica 28 settembre, il Milan sfida il Napoli - in diretta tv e streaming - a San Siro nella quinta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dagli ottavi di finale conquistati in Coppa Italia dopo la netta vittoria con il Lecce, battuto 3-0, e da quella contro l'Udinese nell'ultimo turno, battuta con lo stesso risultato in trasferta. I partenopei di Conte invece si sono presi la testa della classifica, unica squadra a punteggio pieno, grazie alla vittoria contro il Pisa, battuto 3-2 al Maradona.

Milan-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Napoli è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20.45 a San Siro. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Milan-Napoli, dove vederla in tv

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan napoli milan milan oggi napoli napoli oggi milan napoli oggi milan napoli dove vederla milan napoli orario
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza