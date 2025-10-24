circle x black
Milan-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri ospitano i toscani nell'ottava giornata di Serie A

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
24 ottobre 2025 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna protagonista in Serie A. Il club rossonero affronta oggi, venerdì 24 ottobre, il Pisa a San Siro - in diretta tv e streaming - nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina, 2-1 deciso dalla doppietta di Leao, e si trova al primo posto in classifica con 16 punti. Il Pisa invece ha pareggiato 0-0 in casa con l'Hellas Verona nell'ultimo turno ed è attualmente ultima a quota 3.

 

Milan-Pisa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Pisa è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

Milan-Pisa, dove vederla in tv

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

