circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, preservativi gratis esauriti al Villaggio olimpico

Diverse migliaia di profilattici con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti: non è chiaro se verranno riforniti

Condom olimpici
Condom olimpici
13 febbraio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I preservativi sono finiti al villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, ancora prima della metà dei Giochi invernali, secondo quanto riportato dal quotidiano italiano La Stampa. Diverse migliaia di preservativi con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti, ma a Cortina sono tutti esauriti. Non è chiaro se verranno riforniti.

Circa 2.900 atleti gareggeranno a Milano Cortina 2026.

Ora è consuetudine, sia ai Giochi estivi che a quelli invernali, fornire preservativi nei villaggi olimpici. Questo è stato fatto per la prima volta nel 1988 ai Giochi estivi di Seul. Si dice che ai Giochi del 2024 di Parigi siano stati forniti circa 300.000 preservativi, secondo quanto riportato. La Stampa ha citato un atleta, che ha preferito restare anonimo, che ha dichiarato: "Le scorte sono finite in soli tre giorni. Ci hanno promesso che ne arriveranno altre. Ma chissà quando?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 milano cortina 2026 preservativi milano cortina 2026 condom milano cortina 2026 profilattici
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza