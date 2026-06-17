Episodio curioso in Germania. La nota azienda di abbigliamento sportivo che produce le maglie della nazionale tedesca ha esaurito la lettera 'V'. "Siamo spiacenti, al momento non disponiamo della lettera V". Questo il messaggio apparso mercoledì mattina sul sito web del produttore di abbigliamento sportivo Adidas, colpito da un'impennata di richieste per le maglie della nazionale di calcio tedesca con questa lettera.

"A causa dell'elevata richiesta di nomi e numeri di Undav, Havertz e Pavlovic, le nostre scorte della lettera 'V' si sono temporaneamente esaurite", ha spiegato un portavoce di Adidas all'AFP. Il portavoce ha assicurato che il problema è stato "risolto rapidamente" e che le maglie della "Mannschaft" interessate saranno nuovamente disponibili per l'ordine online "molto presto". In tarda mattinata, è stato nuovamente possibile ordinare le maglie con i nomi degli attaccanti Deniz Undav e Kai Havertz, nonché del centrocampista Aleksandar Pavlovic.

Il marchio con le tre strisce fornisce le divise a 14 delle 48 squadre partecipanti ai Mondiali 2026, inclusa la Germania per l'ultima volta prima che la rivale Nike subentrasse nell'appalto per le divise. I Mondiali rappresentano un evento chiave per il gruppo bavarese con sede a Herzogenaurach, che prevede di generare un miliardo di euro di fatturato dalla competizione, dal pallone ufficiale alle divise delle squadre.